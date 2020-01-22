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Экономический форум в Давосе – 2020

AFP: партнеры фонда по защите климата договорились в Давосе об инвестициях

На первом этапе планируется собрать $500 млн

ДАВОС /Швейцария/, 22 января. /ТАСС/. Представители Франции и Германии, а также ряда финансовых институтов, входящих в фонд "Финансовое партнерство для климата" (Climate Finance Partnership, CFP), достигли договоренности на экономическом форуме в Давосе о порядке инвестирования своих программ. Об этом сообщило в среду агентство  France-Presse (АFP).

По его данным, участники фонда объявили о готовности приступить к реализации программы по обеспечению финансирования своих программ, на первом этапе которой поставлена задача собрать $500 млн. "Данное партнерство, преследующее крупные цели, будет содействовать переориентации потоков капитала в инвестиции на нужды устойчивого развития в развивающихся странах, в первую очередь в Африке, которая будет получать не менее 25% средств", - сообщил АFP директор Французского агентства по развитию Реми Риу.

В фонде по защите климата, о создании которого было объявлено осенью 2018 года, Франция представлена Французским агентством по развитию, а Германия - министерством охраны окружающей среды и ядерной безопасности. В начальный капитал фонда в размере $100 млн Франция и Германия внесли по $30 млн. Также его участниками, в частности, являются инвестиционные фонды Hewlett и Grantham. Финансовые средства фонда, как объявлено, предназначены для защиты климата в развивающихся странах Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Африки.

Теги
ГерманияФранцияЭкономический форум в Давосе – 2020
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