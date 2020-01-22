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Резидент свободного порта во Владивостоке запустил производство бриллиантов

На своем производстве компания "М. Суреш Владивосток" будет использовать запатентованные технологии и лучшие мировые практики по огранке и шлифовке алмазов
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© Юрий Смитюк/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 22 января. /ТАСС/. Компания "М. Суреш Владивосток" - резидент свободного порта во Владивостоке - запустила производство бриллиантов. Это уже третий инвестиционный проект в сфере алмазного производства, реализованный дальневосточными резидентами, сообщила в среду пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ).

Сейчас на Дальнем Востоке работают специальные режимы для инвесторов - территории опережающего развития (ТОР), свободный порт Владивосток (СПВ), которые позволяют им получать налоговые льготы, проходить административные процедуры в упрощенном порядке, пользоваться другими преференциями.

"М. Суреш Владивосток" запустила в столице Приморского края производство бриллиантов с использованием запатентованных технологий и лучших мировых практик по огранке и шлифовке алмазов. Необработанными алмазами компанию снабдит "Алроса", - говорится в сообщении.

По информации резидента СПВ, выпуск драгоценных камней высокого качества во Владивостоке обеспечит сырьем его собственные ювелирные производства в Индии и Ботсване, ориентированные на экспорт свадебных украшений и аксессуаров. "В дальнейшем резидент планирует поэтапно нарастить объемы производства и разработать нишевую российскую ювелирную продукцию", - отметили в пресс-службе КРДВ.

Стоимость инвестпроекта - около 314 млн рублей, на предприятии создано более 70 рабочих мест, в дальнейшем их станет 200.

В КРДВ напомнили, что ранее дальневосточные резиденты начали реализацию двух проектов в сфере алмазного производства: во Владивостоке компания "КГК ДВ" открыла ограночную фабрику для производства бриллиантов, а в Якутии на ТОР "Индустриальный парк "Кангалассы" ювелирно-гранильный кластер запустило ООО "Сэйбиэм". Общий инвестиционный портфель ювелирных проектов превышает 1,5 млрд рублей, в результате запуска данных производств создано около 500 рабочих мест.

На сегодня статус резидента свободного порта Владивосток присвоен более 1,7 тыс. инвесторам, проекты которых в сумме составляют свыше 830 млрд рублей и позволят создать 81,6 тыс. новых рабочих мест. Из них 174 инвестиционных проекта успешно завершены, на новых предприятиях резидентов СПВ трудятся более 12 тыс. жителей Дальнего Востока.

Теги
БотсванаИндияРоссияПриморский крайДальний Восток
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