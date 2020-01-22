Глава ТПП ждет от нового состава правительства тесного контакта с бизнесом

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин ждет от нового состава правительства РФ взаимодействия с бизнесом и внимания к созданию благоприятных условий для развития предпринимательства в стране. Об этом он сообщил в среду ТАСС.

"Во-первых, я хочу сказать, что в подавляющем большинстве пришедшие в правительство люди известны для нас. Новые лица - профессионалы с большим и хорошим опытом, уже устоявшимся реноме, многие из них успели себя проявить на других участках. Очень надеемся, что они одну из основных идей [председателя правительства Михаила] Мишустина поддержат - это тесный контакт с бизнесом, создание благоприятных условий для развития предпринимательства в РФ", - сказал Катырин.

Глава палаты надеется, что вместе с предпринимательским сообществом будут реализовываться проекты по реформированию контрольно-надзорной деятельности, а также в целом все направления по созданию благоприятного предпринимательского климата.

Главной задачей обновленного правительства он считает "скорость выполнения тех решений, которые уже приняты, прежде всего, реализацию национальных проектов". "У нас оптимистичные ожидания от утверждения нового состава правительства, надеюсь, что они оправдаются", - добавил собеседник агентства.

Встреча на форуме в Сочи

Катырин также рассказал, что ТПП рассчитывает на встречу Мишустина с предпринимателями и представителями бизнес-объединений на Российском инвестиционном форуме, который пройдет в Сочи 12-14 февраля.

"Самым удобным в ближайшее время является форум в Сочи, где будут представлены бизнес в любых масштабах и предпринимательские объединения. Мне кажется, что это наиболее близкая и удобная дата для проведения такого рода встречи. <…> Или я, или мои коллеги примут участие в этой встрече", - сказал Катырин, отвечая на вопрос о том, когда планируется встреча бизнес-объединений с новым премьер-министром.

Глава палаты уточнил, что Минэкономразвития РФ уже интересовалось, какие есть пожелания у Торгово-промышленной палаты и какие вопросы они видят наиболее приоритетными для обсуждения, "эти темы были обозначены".

Мишустин ранее сообщал, что планирует встретиться с руководителями деловых объединений, в числе которых Торгово-промышленная палата, "Опора России", Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и "Деловая Россия". Он отмечал, что планирует поговорить с ними о фискальной и налоговой политике, а также о вопросах избыточного административного давления, которые мешают бизнесу развиваться.

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 12-14 февраля, дискуссии в рамках программы сосредоточатся на трех направлениях - "Инвестиции в регионы: цели, задачи, инструменты", "Цифровая трансформация экономики. Практические результаты" и "Человеческий капитал - основа для будущего лидерства". Также в первый день мероприятия состоится форум "Здоровое общество" и день молодежного предпринимательства. Организатором Российского инвестиционного форума выступает фонд "Росконгресс".