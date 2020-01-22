Сессия с участием Дерипаски в Давосе отменена

ТАСС, 22 января. Сессия Всемирного экономического форума в Давосе с участием бизнесмена Олега Дерипаски "Глобальное влияние климатической стратегии России" (The Global Impact of Russia's Climate Strategy), которая должна была начаться в 13:30 мск в среду, отменена. Об этом ТАСС сообщили организаторы форума.

Причину, по которой произошла отмена сессии, они не назвали.

В официальной программе форума сессия также отмечена как отмененная.

Олег Дерипаска принимает участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, на сессии по климату он был заявлен в качестве основателя благотворительного фонда "Вольное дело".