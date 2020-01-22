"Лукойл" не намерен компенсировать за свой счет потери Белоруссии из-за налогового маневра

ДАВОС, /Швейцария/, 22 января. /ТАСС/. "Лукойл" не планирует как-либо компенсировать потери Белоруссии из-за налогового маневра в нефтяной отрасли и возобновлять поставку нефти на НПЗ страны на льготных условиях. Об этом ТАСС заявил глава "Лукойла" Вагит Алекперов в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.
"Это те отношения, которые сложились после введения налогового маневра. Мы работаем на коммерческих условиях. Налоговый маневр - это не инициатива нефтяных компаний Российской Федерации, мы такие же жертвы, как и белорусы. Поэтому мы не собираемся компенсировать те потери, которые несет белорусская сторона. Это межправительственные отношения", - сказал он.
Алекперов также сообщил, что "Лукойл" перенаправил на другие направления объемы нефти, поставляемые ранее Белоруссии. При этом на добычу компании это не повлияло. "Да, [перенаправили], на добыче никак не отразилось. На добыче отражаются только те ограничения, которые есть по ОПЕК+", - добавил он.
Белоруссия накануне Нового года не смогла договориться с российскими нефтяными компаниями об условиях поставки нефти с 1 января 2020 года. Нефтеперерабатывающие заводы в Мозыре и Новополоцке работают при минимальной загрузке. Закупка сырья осуществляется по договоренности с нефтяными компаниями группы "Сафмар" российского бизнесмена Михаила Гуцериева. Лукашенко распорядился начать импорт нефти от альтернативных поставщиков. Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что правительство направило коммерческие предложения о покупке нефти на Украину, в Польшу, Казахстан, Азербайджан и страны Балтии. В настоящее время Минск также хочет получить от России компенсацию за налоговый маневр, который приведет в 2024 году к мировой цене на поставки нефти из РФ для Белоруссии.
В концерне "Белнефтехим" в начале января заявляли, что стоимость нефти для Минска в условиях налогового маневра в нефтяной сфере России вырастет в 2020 году на 5% по сравнению с уровнем 2019 года. Первый вице-премьер правительства республики Дмитрий Крутой по итогам совещания у президента страны 14 января сообщил, что Белоруссия в условиях реализации налогового маневра и ежегодного увеличения стоимости нефти для Беларуси за счет уменьшения таможенной пошлины считает экономически нецелесообразным платить российским нефтяным компаниям премию к цене на нефть в прежнем объеме.
По данным Минска, российские нефтяные компании пока не идут навстречу Белоруссии по вопросу пересмотра размера премии к цене на нефть, кроме группы "Сафмар" Михаила Гуцериева.
Нефть за $100
Алекперов допускает возвращение цен на нефть к $100 за баррель, так как новых открытий крупных месторождений пока нет.
"Сегодня мы имеем дело с исчерпаемыми запасами - потребление растет, открытий, к сожалению, больших нет. [Поэтому] это возможно", - сказал Алекперов ТАСС.
Он отметил, что за свою жизнь наблюдал как очень высокие, так и очень низкие цены на нефть, поэтому говорить о конце эпохи высоких цен преждевременно.
Сохранение постов министрами
Алекперов позитивно оценивает сохранение своих постов отраслевыми министрами, связанными с нефтяной отраслью.
"Я рад, что все сохранились [на своих постах]", - сказал он, комментируя влияние смены кабинета министров на нефтяную отрасль.
Нефтяную отрасль в правительстве курирует министр энергетики Александр Новак, а также в части геологоразведки и запасов полезных ископаемых - министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, которые сохранили свои посты.
Правительство Дмитрия Медведева подало в отставку 15 января в связи с предложенными президентом РФ Владимиром Путиным преобразованиями. 21 января президент утвердил структуру и состав кабинета во главе с бывшим руководителем ФНС Михаилом Мишустиным. В кабмине теперь 9 вице-премьеров и 21 министр; 15 прежних членов правительства в его состав не вошли. Серьезнее всего обновился социальный блок, в котором сменились все министры, частичному обновлению подвергся финансово-экономический блок кабмина, почти все руководители силовых ведомств сохранили свои посты.
Новак и Кобылкин сохранили свои посты. При этом бывший вице-премьер Дмитрий Козак, курировавший в правительстве ТЭК, в новое правительство не вошел.