"Лукойл" не намерен компенсировать за свой счет потери Белоруссии из-за налогового маневра

ДАВОС, /Швейцария/, 22 января. /ТАСС/. "Лукойл" не планирует как-либо компенсировать потери Белоруссии из-за налогового маневра в нефтяной отрасли и возобновлять поставку нефти на НПЗ страны на льготных условиях. Об этом ТАСС заявил глава "Лукойла" Вагит Алекперов в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

"Это те отношения, которые сложились после введения налогового маневра. Мы работаем на коммерческих условиях. Налоговый маневр - это не инициатива нефтяных компаний Российской Федерации, мы такие же жертвы, как и белорусы. Поэтому мы не собираемся компенсировать те потери, которые несет белорусская сторона. Это межправительственные отношения", - сказал он.

Алекперов также сообщил, что "Лукойл" перенаправил на другие направления объемы нефти, поставляемые ранее Белоруссии. При этом на добычу компании это не повлияло. "Да, [перенаправили], на добыче никак не отразилось. На добыче отражаются только те ограничения, которые есть по ОПЕК+", - добавил он.

Белоруссия накануне Нового года не смогла договориться с российскими нефтяными компаниями об условиях поставки нефти с 1 января 2020 года. Нефтеперерабатывающие заводы в Мозыре и Новополоцке работают при минимальной загрузке. Закупка сырья осуществляется по договоренности с нефтяными компаниями группы "Сафмар" российского бизнесмена Михаила Гуцериева. Лукашенко распорядился начать импорт нефти от альтернативных поставщиков. Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что правительство направило коммерческие предложения о покупке нефти на Украину, в Польшу, Казахстан, Азербайджан и страны Балтии. В настоящее время Минск также хочет получить от России компенсацию за налоговый маневр, который приведет в 2024 году к мировой цене на поставки нефти из РФ для Белоруссии.

В концерне "Белнефтехим" в начале января заявляли, что стоимость нефти для Минска в условиях налогового маневра в нефтяной сфере России вырастет в 2020 году на 5% по сравнению с уровнем 2019 года. Первый вице-премьер правительства республики Дмитрий Крутой по итогам совещания у президента страны 14 января сообщил, что Белоруссия в условиях реализации налогового маневра и ежегодного увеличения стоимости нефти для Беларуси за счет уменьшения таможенной пошлины считает экономически нецелесообразным платить российским нефтяным компаниям премию к цене на нефть в прежнем объеме.

По данным Минска, российские нефтяные компании пока не идут навстречу Белоруссии по вопросу пересмотра размера премии к цене на нефть, кроме группы "Сафмар" Михаила Гуцериева.

Нефть за $100

Алекперов допускает возвращение цен на нефть к $100 за баррель, так как новых открытий крупных месторождений пока нет.

"Сегодня мы имеем дело с исчерпаемыми запасами - потребление растет, открытий, к сожалению, больших нет. [Поэтому] это возможно", - сказал Алекперов ТАСС.

Он отметил, что за свою жизнь наблюдал как очень высокие, так и очень низкие цены на нефть, поэтому говорить о конце эпохи высоких цен преждевременно.

Сохранение постов министрами

Алекперов позитивно оценивает сохранение своих постов отраслевыми министрами, связанными с нефтяной отраслью.