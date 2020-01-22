Источник: вице-премьер Абрамченко будет курировать агропромышленную отрасль

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Вице-премьер России Виктория Абрамченко, назначенная на эту должность 21 января, будет курировать в правительстве агропромышленную отрасль. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к Минсельхозу.

"За АПК будет отвечать Абрамченко", - сказал он.

С 18 мая 2018 года по 15 января 2020 года за сельскохозяйственную отрасль отвечал Алексей Гордеев, который не вошел в новый состав правительства России. О его новом назначении пока не известно. Распределение обязанностей между новыми заместителями главы правительства пока не опубликовано.

Виктория Абрамченко в 2016-2020 годах занимала должность главы Росреестра, в 2015 -2016 годах - статс-секретаря- заместителя министра сельского хозяйства России, в 2012-2015 годах - директора департамента земельной политики, имущественных отношений и госсобственности Минсельхоза.