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Новый глава Росреестра заявил, что кардинальных перемен в работе ведомства не будет

Как сообщил Олег Скуфинский, ключевая задача - обеспечить динамичное развитие службы

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Новый руководитель Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) Олег Скуфинский не планирует кардинальных перемен в работе ведомства, сообщил он в среду ТАСС.

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Биография главы Росреестра Олега Скуфинского

"Ключевая задача сейчас - обеспечить динамичное развитие Росреестра, то, которое было за последние три года. Я сейчас погружаюсь в дела. Кардинальных перемен не будет. Надеюсь, что все кардинальные перемены уже случились. Будем продолжать командную работу в том коллективе, который был сформирован Викторией Валериевной Абрамченко", - сказал он.

Во главе Росреестра Скуфинский сменил Викторию Абрамченко, которая 21 января была назначена вице-премьером РФ.

Теги
РоссияОтставки и назначенияАбрамченко, Виктория ВалериевнаФормирование правительства России
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