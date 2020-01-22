Новый глава Росреестра заявил, что кардинальных перемен в работе ведомства не будет

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Новый руководитель Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) Олег Скуфинский не планирует кардинальных перемен в работе ведомства, сообщил он в среду ТАСС.

"Ключевая задача сейчас - обеспечить динамичное развитие Росреестра, то, которое было за последние три года. Я сейчас погружаюсь в дела. Кардинальных перемен не будет. Надеюсь, что все кардинальные перемены уже случились. Будем продолжать командную работу в том коллективе, который был сформирован Викторией Валериевной Абрамченко", - сказал он.

Во главе Росреестра Скуфинский сменил Викторию Абрамченко, которая 21 января была назначена вице-премьером РФ.