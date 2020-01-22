ЦБ ожидает продолжения снижения инфляции в России в начале 2020 года

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Банк России ожидает, что инфляция в России в начале 2020 года продолжит снижаться, сообщается в материалах регулятора.

По данным Банка России, в декабре 2019 года инфляция в РФ в годовом исчислении составила 3%.

"В начале 2020 года Банк России прогнозирует дальнейшее снижение годовой инфляции, в том числе за счет выхода из расчета эффекта повышения ставки НДС в начале 2019 года", - указано в документе.

Также в материалах ЦБ отмечается, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в России составит 3,5-4,0% по итогам 2020 года и останется вблизи 4% в дальнейшем.

Ранее директор департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ Александр Морозов в кулуарах Гайдаровского форума сообщал журналистам, что к концу января инфляция в РФ может замедлиться до 2,5-2,6% в годовом выражении.