Путин призвал усовершенствовать структуру потребительской корзины

УСМАНЬ /Липецкая область/, 22 января. /ТАСС/. Структура потребительской корзины должна быть скорректирована с учетом увеличения доли овощей, фруктов, рыбы и мяса, от потребительской корзины будет зависеть размер прожиточного минимума в РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин в среду на встрече с представителями общественности в Липецкой области.

"По мнению специалистов, структура нуждается в совершенствовании, потому что там картофель, жиры, хлебобулочные изделия большую часть занимают, а овощи, фрукты, рыба и мясо не занимают должного места, поэтому она, безусловно, подлежит пересмотру. От нее будет зависеть и прожиточный минимум. А от прожиточного минимума высчитывается МРОТ. Одно зависит от другого", - сказал президент.

Путин отметил, что в этой связи важно зафиксировать в Конституции РФ минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не ниже уровня прожиточного минимума. "Потому что, если мы это сделаем, если в ходе всероссийского голосования люди поддержат эту поправку, то тогда никогда не сможет в будущем, ссылаясь на проблемы с бюджетом и ссылаясь на то, что есть другие более важные приоритеты, не исполнять эту норму, тогда это будет очень жестко. Так же, как и необходимость индексации пенсий. В законе вроде прописано, что пенсии должны индексироваться ежегодно, но жизнь сложна и многообразна и диктует нам свои законы подчас. Не хватает денег: важнее на то, на это, на пятое и десятое. Но если в Конституции будет записано, что индексация ежегодная обязательна, тогда от этого никому нельзя будет никуда деться", - добавил президент.

Ранее Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию заявил о необходимости закрепить в Конституции РФ положения о том, что МРОТ должен превышать прожиточный минимум трудоспособного населения, а пенсия должна ежегодно индексироваться.