Путин заявил, что руководители медучреждений не должны получать во много раз больше врачей

УСМАНЬ /Липецкая область/, 22 января. /ТАСС/. Руководители медучреждений не должны получать в три-пять раз больше врачей, это несправедливо. Об этом заявил в среду президент РФ Владимир Путин на встрече с общественностью в Липецкой области.

"Нужно, чтобы структура в медицинском учреждении была, все-таки, справедливой. Чтобы начальство не получало в три-пять раз больше, чем рядовой врач", - сказал Путин.

Также президент призвал перейти на отраслевую систему оплаты труда. "Нужно определить постоянную выплату, ставку. Сейчас она у нас разнится от 30 до 50% от всей зарплаты", - пояснил он. При этом Путин предостерег от отказа от стимулирующих выплат и компенсационных доплат для медиков. "Причем надо создать единый перечень этих надбавок для всей страны, чтобы они не разнились от региона к региону в разы", - подчеркнул глава государства.

Такие меры потребуют дополнительного федерального финансирования. "Когда мы перейдем к установлению должностного оклада, единого для всей страны <…>, конечно, это потребует еще дополнительных расходов федерального бюджета", - добавил Путин.

Целевые программы для студентов

Президент также сообщил, что возможность перехода на целевое обучение для студентов-медиков независимо от курса, на котором они находятся, может быть предусмотрен уже в текущем учебном году.

"То, что вы предлагаете [предусмотреть, чтобы уже с текущего учебного года можно было переходить на целевое образование в медицинских вузах независимо от того курса, на котором находятся студенты], можно сделать уже сейчас, потому что уже сейчас соответствующие работодатели - регионы, центры региональные и федеральные - могут заключать договоры в процессе обучения со студентом, если студент сам этого пожелает и готов к этому. В принципе, это может быть обоюдополезным мероприятием, заключение такого договора, почему - потому что, во-первых, человек будет знать заранее, куда он пойдет работать, <…> а второе - работодатель будущий будет обязан предпринять определенные шаги по поддержке этого студента", - сказал президент.

Он отметил, что правительство стремится добиться определенных показателей доли студентов целевого обучения: по программе "Лечебное дело" - 70% было по целевому назначению, педиатрии - 75%, а по остродефицитным специальностям - до 100%.

Ранее, выступая с посланием Федеральному собранию, президент России Владимир Путин предложил дать возможность студентам после второго курса выбирать новые направления или программу обучения, включая смежные профессии.