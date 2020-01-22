{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Путин заявил, что руководители медучреждений не должны получать во много раз больше врачей

Российский лидер назвал такую разницу в зарплатах несправедливой

УСМАНЬ /Липецкая область/, 22 января. /ТАСС/. Руководители медучреждений не должны получать в три-пять раз больше врачей, это несправедливо. Об этом заявил в среду президент РФ Владимир Путин на встрече с общественностью в Липецкой области.

"Нужно, чтобы структура в медицинском учреждении была, все-таки, справедливой. Чтобы начальство не получало в три-пять раз больше, чем рядовой врач", - сказал Путин.

Также президент призвал перейти на отраслевую систему оплаты труда. "Нужно определить постоянную выплату, ставку. Сейчас она у нас разнится от 30 до 50% от всей зарплаты", - пояснил он. При этом Путин предостерег от отказа от стимулирующих выплат и компенсационных доплат для медиков. "Причем надо создать единый перечень этих надбавок для всей страны, чтобы они не разнились от региона к региону в разы", - подчеркнул глава государства.

Такие меры потребуют дополнительного федерального финансирования. "Когда мы перейдем к установлению должностного оклада, единого для всей страны <…>, конечно, это потребует еще дополнительных расходов федерального бюджета", - добавил Путин.

Целевые программы для студентов

Президент также сообщил, что возможность перехода на целевое обучение для студентов-медиков независимо от курса, на котором они находятся, может быть предусмотрен уже в текущем учебном году.

"То, что вы предлагаете [предусмотреть, чтобы уже с текущего учебного года можно было переходить на целевое образование в медицинских вузах независимо от того курса, на котором находятся студенты], можно сделать уже сейчас, потому что уже сейчас соответствующие работодатели - регионы, центры региональные и федеральные - могут заключать договоры в процессе обучения со студентом, если студент сам этого пожелает и готов к этому. В принципе, это может быть обоюдополезным мероприятием, заключение такого договора, почему - потому что, во-первых, человек будет знать заранее, куда он пойдет работать, <…> а второе - работодатель будущий будет обязан предпринять определенные шаги по поддержке этого студента", - сказал президент.

Он отметил, что правительство стремится добиться определенных показателей доли студентов целевого обучения: по программе "Лечебное дело" - 70% было по целевому назначению, педиатрии - 75%, а по остродефицитным специальностям - до 100%.

Ранее, выступая с посланием Федеральному собранию, президент России Владимир Путин предложил дать возможность студентам после второго курса выбирать новые направления или программу обучения, включая смежные профессии.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Реклама на ТАСС
Костин ожидает от нового кабмина ускоренного развития нацпроектов и цифровизации
Глава ВТБ также считает, что после смены правительства изменений в функциях Банка России не будет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС