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Кобяйский район Якутии будет пользоваться дорогами круглый год благодаря нацпроекту

Там построят дорогу и мостовой переход через реку Тюгюэне общей протяженностью 25,5 км

ЯКУТСК, 22 января. /ТАСС/. Жители Кобяйского района Якутии после строительства дороги и моста общей протяженностью 25,5 км в 2020 году будут пользоваться дорогами круглый год, не дожидаясь введения автозимников на реках, сообщили в среду в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

Строительство проведут на месте недостроенного грунтового разрыва на дороге между соседними Горным и Кобяйским районами, из-за которого жители были вынуждены дожидаться открытия автозимников. Обновленная дорога вместе со строительством моста через реку Тюгюэнэ свяжет Кобяйский район с центральными районами и обеспечит выход на федеральную дорогу "Вилюй".

"Строительство мостового перехода через реку Тюгюэне и участков дороги от села Бясь-Кюель до реки Тюгюэнэ будут введены в ноябре 2020 года. Общая протяженность всех объектов составляет 25,5 км", - сообщили в министерстве.

В 2020 году в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" введут 183,3 км региональных дорог и 22,3 км дорог города Якутска. Показатели второго года реализации нацпроекта на 27% выше, чем в 2019 году.

Кобяйский район относится к центральной Якутии, через него протекают три реки: Лена, Вилюй, Алдан. Большую часть территории занимают горы Верхоянского хребта. В районе насчитывается более 25 населенных пунктов и проживают более 12 тыс. человек. Расстояние от поселка Сангар - административного центра Кобяйского района - до Якутска наземным путем составляет 524 км, воздушным транспортом - 240 км, водным путем - 330 км.

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" реализуется в стране до 2024 года. Его целями являются снижение мест концентрации ДТП и смертности в результате дорожных происшествий, а также увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, до не менее 50% и доли дорог городских агломераций, соответствующих нормативным требованиям, до не менее 85%.

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