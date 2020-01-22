В Раде грозят не ездить больше в Давос, если на Украину не придут инвесторы

КИЕВ, 22 января. /ТАСС/. Глава пропрезидентской фракции "Слуги народа" в Верховной раде Давид Арахамия не поедет на следующий Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе, если по результатам нынешнего мероприятия инвесторы откажутся вложить в Украину хотя бы $100-200 млн. Такое заявление глава фракции сделал телеканалу NewsOne в среду, находясь в Давосе.

"Если с этого [форума в Давосе] будут получаться хотя бы два-три инвестиционных проекта на $100-200 млн, то оно того стоит, а если нет, то я на следующий год просто не поеду", - отметил он.

С 21 по 24 января проходит юбилейный, пятидесятый по счету Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе. Деловая программа форума насчитывает около 400 сессий, на которых выступят более 600 спикеров. В среду на форуме запланировано выступление президента Украины Владимира Зеленского.