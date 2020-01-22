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Экономический форум в Давосе – 2020

В Раде грозят не ездить больше в Давос, если на Украину не придут инвесторы

Глава пропрезидентской фракции "Слуги народа" в Верховной раде Давид Арахамия считает, что инвесторы должны вложить хотя бы $100-200 млн

КИЕВ, 22 января. /ТАСС/. Глава пропрезидентской фракции "Слуги народа" в Верховной раде Давид Арахамия не поедет на следующий Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе, если по результатам нынешнего мероприятия инвесторы откажутся вложить в Украину хотя бы $100-200 млн. Такое заявление глава фракции сделал телеканалу NewsOne в среду, находясь в Давосе.

"Если с этого [форума в Давосе] будут получаться хотя бы два-три инвестиционных проекта на $100-200 млн, то оно того стоит, а если нет, то я на следующий год просто не поеду", - отметил он.

С 21 по 24 января проходит юбилейный, пятидесятый по счету Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе. Деловая программа форума насчитывает около 400 сессий, на которых выступят более 600 спикеров. В среду на форуме запланировано выступление президента Украины Владимира Зеленского.

Теги
УкраинаЭкономический форум в Давосе – 2020
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