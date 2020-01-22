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Костин ожидает от нового кабмина ускоренного развития нацпроектов и цифровизации

Глава ВТБ также считает, что после смены правительства изменений в функциях Банка России не будет

ДАВОС /Швейцария/, 22 января. /ТАСС/. Глава банка ВТБ Андрей Костин ожидает от нового правительства РФ ускорения многих процессов в стране, в том числе по нацпроектам и цифровизации. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах Всемирного экономического форума.

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"Реформы, тут я точно ожидаю ускорения многих процессов, принятия решения, продвижения по национальным проектам. Я думаю, что будут большие подвижки в плане цифровизации, в том числе с точки зрения нового правительства", - сказал он.

Глава ВТБ считает, что после смены правительства изменений в функциях Банка России не будет. "Банковской сферой занимается ЦБ, поэтому, думаю, за Центральным Банком эти функции и останутся", - отметил он.

Правительство Дмитрия Медведева 15 января в полном составе подало в отставку в связи с предложенными президентом РФ Владимиром Путиным преобразованиями. Президент 21 января утвердил структуру и состав кабинета во главе с бывшим руководителем ФНС Михаилом Мишустиным.

В правительстве теперь девять вице-премьеров и 21 министр, 15 прежних членов правительства в его состав не вошли. Серьезнее всего обновился социальный блок, в котором сменились все министры, частичному обновлению подвергся финансово-экономический блок кабмина, почти все руководители силовых ведомств сохранили свои посты.

Активы ВТБ

Костин сообщил, что активы ВТБ недооценены из-за санкций, однако частичная приватизация банка возможна.

"По приватизации процесс, я думаю, должен идти, но давайте сегодня объективно смотреть на то, что в России из-за санкций в значительной мере наши активы недооценены, с другой стороны проблема приватизации. Я думаю, что потихоньку приватизация может идти, я думаю, есть возможность продажи, по крайней мере частичной", - сказал он.

Кроме того, банкир указал на намерение ЦБ по продаже своих банков. "Я думаю, что процессы должны идти. Особо, что сейчас выстрелит сплошная приватизация, я не думаю", - отметил Костин.

По его мнению, ЦБ не должен владеть банками, так как это противоречит логике создания надзорного органа. "Поэтому идет дискуссия о продаже Сбербанка. Я знаю позицию [главы Сбербанка Германа] Грефа, он спокойно относится к продаже доли. Сильный банк, сильный менеджмент", - сказал он.

План приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы, одобренный на заседании правительства, предусматривает снижение доли государства в "Совкомфлоте", ВТБ, Новороссийском морском торговом порту (НМТП) и Росспиртпроме. Государство напрямую владеет 61% банка ВТБ.

Трансформация бизнеса

Костин сообщил, что первый зампред правления ВТБ, который уйдет со своего поста в конце января, может остаться в "периметре группы". 

"Пока не знаем. Посмотрим", - сказал Костин, отвечая на вопрос о том, покинет ли Олюнин периметр группы.

Глава ВТБ отметил, что Олюнин "очень способный руководитель, но трансформацией [бизнеса] должно заниматься только первое лицо, иначе она не летает".

Ранее представитель пресс-службы ВТБ сообщал, что Дмитрий Олюнин, который курировал финансы, стратегию, а также учет и отчетность, 31 января 2020 года завершает свою работу в банке ВТБ в качестве первого заместителя президента - председателя правления.

Теги
РоссияКостин, Андрей ЛеонидовичФормирование правительства РоссииЭкономический форум в Давосе – 2020
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