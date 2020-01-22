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Bloomberg: новая бюджетная модель iPhone может поступить в массовое производство в феврале

По информации агентства, смартфон будет работать на том же процессоре, что и iPhone 11

ТАСС, 22 января. Apple планирует начать сборку новой бюджетной модели iPhone в феврале, стремясь расширить свое присутствие на рынке в преддверии выхода поддерживающих технологию 5G смартфонов. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, калифорнийская компания планирует провести официальную презентацию нового телефона уже в марте. Работу над гаджетом поделят между собой три компании - поставщика Apple: Foxconn, Pegatron и Wistron.

Это будет первый недорогой смартфон после выпуска iPhone SE. Отмечается, что внешне он будет схож с iPhone 8, который был представлен в 2017 году. Предполагается, что система распознавания отпечатка пальца Touch ID будет встроена в кнопку Home, при этом будет отсутствовать система трехмерного сканирования лица для разблокировки аппарата Face ID. Телефон будет работать на том же процессоре, что и модель iPhone 11.

Предполагаемая стоимость новой модели не сообщается.

Пресс-секретарь Apple от комментариев отказалась.

Основанная в 1976 году Apple производит, помимо iPhone и iPad, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook и другую высокотехнологичную технику. Корпорация со штаб-квартирой в Купертино (штат Калифорния) является одной из крупнейших в мире, ее рыночная капитализация превышает $1 трлн.

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