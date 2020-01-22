Минпромторг планирует в 2020 году начать эксперимент по производству опийного мака

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Минпромторг планирует в 2020 году начать эксперимент по выращиванию опийного мака, который необходим для производства обезболивающих препаратов. Об этом журналистам сообщил глава министерства Денис Мантуров.

"В этом году мы планируем экспериментально высадить в Брянской области, где, собственно, располагается основной объект [по производству препаратов], примерно 3-4 гектара", - сказал он.

В дальнейшем Минпромторг планирует открыть площадку на 800 га в одном из регионов Черноземья, чтобы засеивать ее этой культурой. Мантуров пояснил, что засаживаться ежегодно будет около 200 га с учетом цикличности раз в четыре года. Он также сообщил о том, что производство обезболивающих препаратов будет запущено в 2023 году на заводе "Почеп", подконтрольном "Московскому эндокринному заводу", в Брянской области. Планируется, что к моменту запуска он будет обеспечен сырьем.

16 сентября Мантуров на полях медицинского форума "Биотехмед" заявил, что опийный мак будет выращиваться на площади порядка 200 га. По его словам, сейчас 98% субстанций по обезболиванию завозится из-за рубежа.