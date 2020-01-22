Глава Минтранса не исключает смены заместителей после своего переназначения

"Давайте я оставлю ответ на этот вопрос. Пусть это будет моя маленькая тайна. Я вам скажу честно, что те несколько дней, которые мы ожидали решения президента, - они заставили еще раз пересмотреть и подумать о том, хорошо ли мы работаем. По тем вопросам, которые заслуживают какой-то перестройки, я вас уверяю, такого рода решения мы несомненно подготовим", - сказал министр, отвечая на вопрос о возможных кадровых перестановках в составе заместителей.

Дитрих также пояснил, что смена курирующего транспорт вице-премьера не скажется на отрасли негативно. "Мы указания президента не прерывали ни на секунду, продолжали исполнять и работали, - сказал министр. - Основные направления нашей работы, которые мы ранее фиксировали, уверен, нашим кураторам в правительств РФ могут быть объяснены, что мы обязательно и сделаем: погрузим во все нюансы, как и было всегда, подключим к нашей работе, активно в нее вовлечем и, уверен, найдем поддержку".