Дитрих не исключил, что трассу "Таврида" в Крыму удастся построить раньше срока

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Трасса "Таврида" в Крыму может быть полностью построена раньше установленного на декабрь 2020 года срока. Об этом сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих в ходе заседания в Госдуме, посвященному итогам национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

"Все, что касается Крыма, Севастополя, - наш безусловный приоритет, вы об этом знаете. Минтранс всегда к этому так относился, так и будет. Я думаю, может быть даже успеем чуточку раньше с "Тавридой" закончить. По крайней мере, противопоказаний к этому нет", - сказал министр.

При этом он отметил, что ход строительных работ на трассе "Таврида", как и на других севастопольских проектах, будет ежемесячно мониториться. "Уверен, что все мы сделаем вовремя", - подчеркнул Дитрих.

Глава Минтранса также напомнил, что запуск поезда "Севастополь - Москва" состоится в конце апреля. "С точки зрения запуска поездов, видимо, последняя неделя апреля: 22 апреля - это дополнительные пассажирские и часть пригорода и 1 июля - это срок для запуска грузовых поездов", - уточнил он.

О трассе

Трасса "Таврида" - четырехполосная автодорога первой технической категории, которая станет основой развития новой транспортной системы Крыма. Строительство дороги началось в 2017 году, стоимость проекта превышает 140 млрд рублей. Средства предусмотрены федеральной целевой программой развития Крыма и Севастополя. Дорога будет проложена в обход населенных пунктов, оборудована надземными пешеходными переходами, путепроводами и двухуровневыми транспортными развязками, что позволит значительно сократить время в пути.

Проезд по "Тавриде" от Керчи до Симферополя, по расчетам Минтранса Крыма, займет около двух часов, а от Керчи до Севастополя - менее трех. Сейчас путь от Керчи до Симферополя в среднем можно преодолеть за 3,5 часа. Общая протяженность трассы 250,7 км. Строительство разбито на семь этапов, шесть из которых на территории Республики Крым (237,2 км). Ввод трассы в эксплуатацию запланирован на декабрь 2020 года.