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Экономический форум в Давосе – 2020

Трамп рассчитывает на заключение сделки с ЕС до президентских выборов в США

Президент Соединенных Штатов отметил, что вести переговоры с ЕС тяжелее, чем с КНР

ДАВОС /Швейцария/, 22 января. /ТАСС/. Белый дом рассчитывает, что новое торговое соглашение с ЕС удастся заключить до президентских выборов в США. Об этом американский президент Дональд Трамп заявил в среду на пресс-конференции в Давосе по итогам поездки на Всемирный экономический форум.

На вопрос журналиста о том, в какие сроки власти США надеются заключить сделку с ЕС, Трамп выразил надежду, что "это произойдет до выборов президента США" в ноябре. "Мы собираемся заключить сделку, иначе мы должны будем сделать что-то еще", - отметил глава Белого дома. В то же время Трамп указал, что вести переговоры с ЕС тяжелее, чем с КНР.

Торговое соглашение между США и ЕС было одной из тем беседы Дональда Трампа и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Согласно пресс-релизу, распространенному Белым домом по итогам встречи, во время переговоров Трамп подчеркнул важность свободной, справедливой и взаимной торговли и то, что США ожидают ощутимого прогресса в вопросе торгового соглашения между США и ЕС в ближайшем будущем.

Теги
СШАКитайТрамп, ДональдФон дер Ляйен, УрсулаЭкономический форум в Давосе – 2020
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