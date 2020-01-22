Задолженность по зарплате в России в декабре снизилась на 27,3%

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Задолженность по заработной плате в России на 1 января 2020 г. составила 2 млрд 114,2 млн руб., что на 27,3% меньше, чем месяцем ранее, сообщается в материалах Росстата.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на долги, образовавшиеся в 2019 году, приходится 992,7 млн руб. (47%). Долги за 2018 год составляют 495,1 млн руб. (23,4%), за 2017 год и ранее - 626,4 млн руб. (29,6%).

Задолженность по заработной плате на 1 января 2020 г. имелась перед 34 тыс. человек (менее 1% работников по обследуемым видам экономической деятельности), из них 46% - работники обрабатывающих производств; 17% - строительства; 14% - добычи полезных ископаемых, 8% - сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, лесозаготовок; 7% - транспорта.