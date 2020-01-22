ОСК рассчитывает совместно с новым кабмином разработать меры господдержки отрасли

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. "Объединенная судостроительная корпорация" рассчитывает обсудить с членами нового правительства меры государственной поддержки отрасли и выбрать наиболее оптимальные. Об этом сообщил журналистам президент ОСК Алексей Рахманов.

"Ровно того, что сказал президент [ожидаем от нового правительства] - мы видим и понимаем, что развитие экономики и темпы роста на сегодняшний день отстают от тех перспектив страны и от ожиданий, которые были у президента. Мы готовы <...> приложить все усилия для того, чтобы совместно отработать схему и механизм действий. Включая меры государственной поддержки, выбрать из них наиболее эффективные, которые позволят нам к таком росту подойти", - сказал глава ОСК.

Рахманов отметил, что есть и преемственность в назначении ключевых должностей, которые курируют корпорацию, и приток новых людей, которые позволят скорректировать уже существующие меры господдержки и сконцентрироваться только на тех, которые дают наибольший результат.

"Очень много было принципиальных разговоров в начале января <…> в отношении военного кораблестроения, так что мы готовимся к такому серьезному разговору и по гражданской технике. Никто с нас задачу увеличения доли гражданской техники до 50% не снимал. Поэтому я надеюсь, что вместе с коллегами мы к этому результату подойдем уже абсолютно осознанно и подготовленно", - заключил он.

Правительство Дмитрия Медведева подало в отставку 15 января в связи с предложенными президентом РФ Владимиром Путиным преобразованиями. 21 января президент утвердил структуру и состав кабинета во главе с бывшим руководителем ФНС Михаилом Мишустиным. В кабмине теперь девять вице-премьеров и 21 министр; 15 прежних членов правительства в его состав не вошли. Серьезнее всего обновился социальный блок, в котором сменились все министры, частичному обновлению подвергся финансово-экономический блок кабмина, а почти все руководители силовых ведомств сохранили свои посты.

Объединенная судостроительная корпорация - ведущая и крупнейшая судостроительная компания России, создана в 2007 году, на 100% принадлежит государству. В холдинг входят около 40 предприятий и организаций отрасли.