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ЦБ утвердил новые предельные тарифы по страхованию гражданской ответственности перевозчика

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Гордеев рассматривает несколько предложений по работе на госслужбе
Как сообщила официальный представитель бывшего вице-премьера, по работе в Госдуме никаких предложений не поступало
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