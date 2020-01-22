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ЦБ утвердил новые предельные тарифы по страхованию гражданской ответственности перевозчика

По отдельным видам перевозок тарифы могут быть снижены на 20%

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Банк России утвердил указание, устанавливающее новые предельные (минимальные и максимальные) тарифы по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП), говорится в сообщении регулятора.

"В соответствии с указанием, по отдельным видам перевозок, в том числе по наиболее массовым - автобусным перевозкам, страховые тарифы могут быть снижены на 20%", - отмечается в сообщении.

Указание Банка России направлено на государственную регистрацию в Минюст РФ.

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Россия
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