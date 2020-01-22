Гордеев рассматривает несколько предложений по работе на госслужбе

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Бывший вице-премьер России Алексей Гордеев не получал предложений перейти в Госдуму, рассматривает предложения по работе в системе госуправления. Об этом сообщила журналистам официальный представитель Гордеева Алена Жукова.

"По работе в Государственной думе никаких предложений не поступало, сейчас Алексей Гордеев рассматривает ряд предложений в системе государственного управления", - сказала официальный представитель.

Гордеев занимал должность вице-премьера России с 18 мая 2018 года по 15 января 2020 года. Дольше всех в истории новой России был министром сельского хозяйства: с августа 1999 года по февраль 2009 года. 26 февраля 2009 года утвержден на посту губернатора Воронежской области (переизбран в 2014 году). В декабре 2017 года назначен полпредом президента в ЦФО и занимал эту должность до мая 2018 года.