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В Сбербанке рассказали, как из-за фейка из его банкоматов за полдня сняли 250 млрд рублей

Зампред правления банка Станислав Кузнецов сообщил, что такую реакцию вызвала фейковая новость о том, что карты Visa перестанут работать в 00 часов 00 минут, в декабре 2014 года
Описание
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ДАВОС /ШВЕЙЦАРИЯ/, 22 января. /ТАСС/. Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал журналистам в Давосе о масштабах негативного влияния одного из эпизодов фейковых новостей, когда в течение нескольких часов клиенты банка сняли в банкоматах свыше 250 млрд рублей.

"В декабре 2014 года появилась фейковая новость о том, что карты Visa перестанут работать в 00 часов 00 минут. Эта новость привела к массовой выемке кэша из банкоматной сети Сбербанка. Мы узнали о том, что ряд банкоматов стоят пустые без денег. У людей начиналась паника. В первой половине дня из наших устройств было снято более 250 млрд рублей", - сказал Кузнецов.

Он отметил, что банк был вынужден перевести в круглосуточный режим все вопросы, связанные с управлением наличными деньгами, с их транспортировкой. "Только благодаря этому мы не без труда смогли избежать массовой паники в нашей стране. Тогда ряд банков были вынуждены приостановить свою работу", - добавил он.

Сбербанк нередко становится объектом фейковых новостей. Так, в 2017 году в соцсетях появилась информация об изменении условий обслуживания дебетовых карт Сбербанка без уведомления клиента. Тогда глава Сбербанка Герман Греф назвал "фейком от начала до конца" эти сообщения. В 2019 году в интернете появились новости о том, что Сбербанк будет взимать дополнительную комиссию в 13% за переводы с карты на карту, что также опроверг глава банка.

Теги
РоссияЭкономический форум в Давосе – 2020
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