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Контракт на достройку онкоцентра в Калининграде могут заключить без торгов

Глава региона Антон Алиханов уточнил, что сейчас ведутся переговоры с московской компанией "ПЭТРУСКо"

КАЛИНИНГРАД, 22 января. /ТАСС/. Контракт на завершение строительства онкологического центра в поселке Родники в пригороде Калининграда может быть заключен с новым подрядчиком без проведения торгов. Об этом сообщил в среду журналистам губернатор области Антон Алиханов.

"Это [заключение контракта без проведения торгов] просто сократит нам сроки определения подрядчика", - сказал Алиханов

В октябре 2018 года контракт на строительство онкоцентра на 4,202 млрд рублей заключили с подмосковной компанией "Артель". В декабре 2019 областные властяи его расторгли из-за срыва графиков работ, строительство остановлено. В январе текущего года ФАС внесла сведения о подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков.

Алиханов уточнил, что областные власти ведут переговоры со вторым участником торгов 2018 года по контракту - московской компанией "ПЭТРУСКо". "Они предварительно выразили готовность заключить контракт", - сказал он. До конца января, по его словам, завершится оценка объема работ, которые нужно выполнить для завершения строительства. "Мы после этого заключаемся либо со вторым участником ["ПЭТРУСКо"], либо объявляем торги. Но для нас, конечно, важны сроки, поэтому нам было бы лучше заключиться со вторым подрядчиком", - добавил губернатор.

Онкоцентр состоит из пяти корпусов, которые возводятся на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджетов - 77% и 23% соответственно. После завершения строительства учреждение будет включать современную поликлинику на 300 посещений в смену, стационары на 200 коек круглосуточного и дневного пребывания, диагностическое отделение и отделение лучевой терапии, шесть операционных. Штатная численность сотрудников, по предварительным оценкам, - 558 человек, в том числе 68 врачей.

Возведение онкоцентра планировалось завершить в 2020 году. По сведениям ФАС, к 1 декабря 2019 года подрядчик должен был выполнить работ по строительству онкоцентра на 3,6 млрд рублей. Фактически обязательства исполнены на 621,3 млн рублей (14,8%). Как сообщал Антон Алиханов, срок ввода объекта переносится на 2021 год.

Теги
РоссияАлиханов, Антон АндреевичКалининградская область
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