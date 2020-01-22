АФК "Система" планирует снизить долг до 140-150 млрд рублей в 2020 году

ДАВОС /Швейцария/, 22 января. /ТАСС/. АФК "Система" планирует снизить долговую нагрузку до целевых 140-150 млрд рублей в этом году, сообщил ТАСС в среду основной бенефициар корпорации Владимир Евтушенков в кулуарах Всемирного экономического форума.

"В этом году", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По итогам третьего квартала 2019 года чистые финансовые обязательства на уровне корпоративного центра АФК "Система" составили 199 млрд рублей. Стратегическая цель "Системы" заключается в сокращении долга до 140-150 млрд рублей.

Сокращение долговой нагрузки АФК "Система" может произойти, в частности, за счет проведения вторичного размещения акций (SPO) "Детского мира", в рамках которого корпорация получит 12,5 млрд рублей. Кроме того, "Система" как основной акционер МТС (владеет 50,01% оператора) может получить около 13 млрд рублей благодаря выплатам спецдивидендов в связи с продажей оператором своего бизнеса на Украине за $734 млн азербайджанскому Bakcell.