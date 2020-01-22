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Минфин разместил ОФЗ на 26,74 млрд рублей

Речь идет об облигациях с индексируемым номиналом выпуска 26229

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ИН с индексируемым номиналом выпуска 26229 с погашением 2 февраля 2028 года на сумму 26 млрд 744 млн рублей, сообщается на сайте министерства.

Спрос на аукционе достиг 50 млрд 376 млн рублей. Средневзвешенная цена выпуска составила 98,0984% от номинала, средневзвешенная доходность - 2,78% годовых.

Ранее Минфин разместил ОФЗ-ПД выпуска 26229 с постоянным купонным доходом на 58,42 млрд рублей под 5,97% годовых при спросе 98 млрд 798,913 млн рублей.

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