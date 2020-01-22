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Экономический форум в Давосе – 2020
Обновлено 

Евтушенков заявил о готовности Ozon к IPO

Его планируется провести до конца 2021 года

ДАВОС /Швейцария/, 22 января. /ТАСС/. АФК "Система" планирует провести IPO интернет-ретейлера Ozon до конца 2021 года, сообщил ТАСС основной бенефициар "Системы" Владимир Евтушенков в кулуарах Всемирного экономического форума.

"Я думаю, в следующем году точно", - сообщил он.

Ранее Евтушенков говорил, что размещение российской компании может произойти на Лондонской и Московской биржах.

Ozon - один из крупнейших российских интернет-ретейлеров, чей ассортимент на конец ноября насчитывал 2,5 млн товарных наименований. Оборот интернет-ретейлера Ozon за III квартал 2019 года вырос на 97% в годовом выражении и составил 16,9 млрд рублей без учета НДС (19,2 млрд рублей с НДС). Основными владельцами Ozon являются АФК "Система" и Baring Vostok. При этом АФК "Система" владеет 21,9% акций напрямую и контролирует еще 16,3% через венчурный фонд Sistema_VC ("Системе" принадлежит 80%).

Теги
РоссияЭкономический форум в Давосе – 2020
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