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Минтранс разработает авиационные правила по защите аэропортов от птиц

Вступление соответствующего документа в силу намечено на июнь 2020 года

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Минтранс РФ разработает федеральные авиационные правила по орнитологической безопасности полетов, следует из уведомления о разработке документа на портале проектов нормативных правовых актов.

В описании проекта указано, что его вступление в силу намечено на июнь 2020 года. Сам текст проекта пока не опубликован.

Вопрос орнитологического обеспечения аэропортов особо остро встал после того, как в августе в небе над аэропортом Жуковский в оба двигателя самолета "Уральских авиалиний" попали птицы. В результате произошел отказ двигателей и возгорание силовых установок. Тогда пилотам удалось посадить самолет на ближайшем поле, все пассажиры (около 230 человек) были эвакуированы.

Ранее Минтранс заключил контракт с Государственным научно-исследовательским институтом гражданской авиации на выполнение научно-исследовательской работы по теме "Разработка научно обоснованных предложений по государственному регулированию обеспечения орнитологической безопасности полетов воздушных судов гражданской авиации в Российской Федерации". Сумма контракта составила 5,6 млн рублей.

В ноябре авиакомпания "Аэрофлот" на конференции Росавиации по безопасности полетов воздушных судов представила доклад, в котором сообщалось, что нормативное обеспечение орнитологической безопасности в России необходимо привести в соответствие с рекомендациями Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

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Россия
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