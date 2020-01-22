АФК "Система" разработала новую дивидендную политику

ДАВОС /Швейцария/, 22 января. /ТАСС/. АФК "Система" разработала и планирует объявить в скором времени новые условия по дивидендной политике, сообщил журналистам основной бенефициар "Системы" Владимир Евтушенков в кулуарах Всемирного экономического форума.

"Будут новые условия. Мы разработали. Я сейчас боюсь вам об этом говорить, так как деталей не знаю", - сообщил он, отметив, что детали обновленной дивидендной политики будут "анонсированы, и достаточно быстро".

Евтушенков также отметил, что документы дорабатываются.

АФК "Система" владеет активами в том числе в сфере телекоммуникаций (МТС), ретейле ("Детский мир"), лесной промышленности (Segezha), сельском хозяйстве (агрохолдинг "Степь"), фармацевтике и медицине (Alium, "Медси"), недвижимости и гостиничном бизнесе (Etalon Group, Cosmos Group).

Дивидендная политика

В сентябре 2019 года основной бенефициар АФК "Система" Владимир Евтушенков заявлял, что компания к концу 2019 года может объявить о возврате к прежней дивидендной политике, которая предусматривает выплату 1,19 рубля на акцию. При этом в компании также не исключали изменения дивидендной политики.

Дивиденды корпорации по итогам 2017 года составили 0,11 рубля на одну обыкновенную акцию или 2,2 рубля на одну GDR, общая сумма дивидендов равнялась 1,06 млрд рублей. Дивиденды 2017 года оказались ниже уровня, предусмотренного дивидендной политикой, устанавливающей выплату минимум в 1,19 рубля на акцию. Такое решение было связано с необходимостью сократить долг компании, обязательства которой существенно выросли из-за необходимости выплатить 100 млрд рублей по мировому соглашению с "Роснефтью".

В июне 2019 г. акционеры АФК "Система" приняли решение также направить на дивиденды за 2018 год нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 1,06 млрд рублей, или 0,11 рубля на одну обыкновенную акцию.

Согласно дивидендной политике, АФК "Система" стремится выплачивать дивиденды дважды в год: по результатам девяти месяцев отчетного года и по итогам отчетного года. Несмотря на это, "Система" не стала выплачивать промежуточные дивиденды по итогам девяти месяцев 2018 года, направив средства на сокращение долга, заявлял ранее президент корпорации Андрей Дубовсков.