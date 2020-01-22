"Укртранснафта" очистила от загрязненной нефти свой участок трубопровода "Дружба"

КИЕВ, 22 января. /ТАСС/. Компания "Укртранснафта" полностью вытеснила российскую нефть с повышенным содержанием хлорорганических соединений с украинского участка нефтепровода "Дружба". Об этом компания сообщила в среду.

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"18 января 2020 года АО "Укртранснафта" завершило вытеснение российской нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений с украинского участка нефтепровода "Дружба" до словацко-украинской границы, а 21 января - до пункта сдачи нефти "Будковце" (Словакия)", - сказано в сообщении пресс-службы компании.

В компании отметили, что в течение всего периода вытеснения некачественной российской нефти с украинского участка "Дружбы" компания "Транснефть" резервировала производственные мощности "Укртранснафты" и уплатила украинской стороне с мая 2019 года по январь 2020 года более €4,336 млн компенсации.

"С момента попадания в нефтепровод "Дружба" некачественной российской нефти его операторы усовершенствовали системы контроля качества сырья, чтобы обезопасить себя от возможного повторения подобных случаев в будущем", - заявили в компании.