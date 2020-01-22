РФПИ, Alipay и партнеры запустят платежную систему для AliExpress Russia в 2020 году

ДАВОС /ШВЕЙЦАРИЯ/, 22 января. /ТАСС/. РФПИ, Mail.ru Group, USM, "Мегафон" и Alipay в 2020 году создадут и запустят платежную систему для AliExpress Russia, говорится в заявлении фонда.

"РФПИ, Mail.ru Group, USM, "Мегафон" и Alipay работают над совместным проектом в области электронных платежей в России. Проект будет направлен на реализацию платежных и финансовых синергий участников совместного предприятия AliExpress Russia. Стороны намерены завершить создание системы и начать операционную деятельность в 2020 году", - указано в заявлении фонда.

В РФПИ отметили, что российские акционеры получат более 50% в совместном предприятии. Планируется включение в СП одного из российских банков, инфраструктура которого будет использоваться для обеспечения функционирования системы.

"СП будет использовать российские технологии и будет хранить данные пользователей на территории России в полном соответствии с российским законодательством", - указали в фонде.

Развитие платежных сервисов

Mail.ru Group, Alipay (платежная платформа, входит в Alibaba Group), USM, "Мегафон" и РФПИ в октябре 2019 года подписали не обязывающее соглашение о создании совместного предприятия для развития платежных сервисов в РФ. Новое СП планирует работать над ускоренным развитием цифровой экономики в России через модернизацию цифровых платежных услуг в стране.

Компании решили объединить свои усилия в связи с созданием СП AliExpress Russia. РФПИ, Alibaba, "Мегафон" и Mail.ru закрыли сделку по созданию этого СП 9 октября 2019 года. Предполагается, что совместное предприятие позволит интегрировать ключевые российские потребительские интернет- и e-commerce-платформы.

Alibaba Group - крупнейшая интернет-компания Китая, работающая в сфере электронной торговли. У группы есть собственная электронная платежная система Alipay, компании принадлежат несколько дочерних интернет-площадок: Alibaba, AliExpress, Tmall и Taobao, а также дочерние предприятия, занимающиеся разработками в сфере облачных технологий (Alibaba Cloud) и искусственного интеллекта (AI Labs). Согласно официальным данным, около 86% выручки Alibaba Group составляет интернет-коммерция.