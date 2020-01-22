"Система" не планирует снижать долю в "Детском мире"

ДАВОС /Швейцария/, 22 января. /ТАСС/. АФК "Система" не планирует ни снижать долю в ретейлере детских товаров "Детский мир", ни продавать ее, сообщил журналистам основной бенефициар "Системы" Владимир Евтушенков в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

"Очень доволен", - сказал он, отвечая на вопрос, устраивает ли его акционерная структура "Детского мира". "Снижаться не планируем. Мы являемся управляющими партнерами, мы снизили до комфортного уровня, когда не потеряли активы и сумели снизить часть долга. Продавать целиком этот актив не хочу, так как он вышел за пределы РФ и идет по другим странам, а это означает, что маржинальность будет наращиваться", - добавил Евтушенков.

Ранее АФК "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) разместили 175 млн акций ретейлера (23,7% акционерного капитала) по цене 91 руб. за штуку в рамках SPO. До размещения АФК "Система" принадлежало 52,1% акций в "Детском мире".

Евтушенков отметил, что доволен SPO. При этом он указал, что у АФК "Система" пока нет необходимости в дальнейшей продаже акций ретейлера. "Я сказал, и думать забудьте, чтобы продавать дальше. Пока нет необходимости", - пояснил он.

О компании

Группа компаний "Детский мир" - мультиформатный оператор розничной торговли, объединяет розничную сеть магазинов "Детский мир", сети магазинов ELC (в России) и ABC, сеть товаров для животных "Зоозавр". На 30 сентября 2019 г. сеть представлена 710 магазинами, расположенными в 266 городах России, Казахстана и Белоруссии. Совокупная торговая площадь магазинов группы компаний - 794 тыс. кв. м. Основные акционеры - АФК "Система" (33,38%) и Российско-китайский инвестиционный фонд ("Флоэтте холдингз лимитед" и "Эксарзо Холдинг Лимитед" владеют по 4,5% акций), Capital Group принадлежит 5,047%. Free float составляет 52%.