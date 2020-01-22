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Экономический форум в Давосе – 2020

Сбербанк проведет деловой завтрак на Давосском форуме

Его темой станет "Личностная трансформация в цифровую эпоху"

ДАВОС /Швейцария/, 22 января. /ТАСС/. Сбербанк России проведет в четверг, 23 января, деловой завтрак на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе (Швейцария), темой станет "Личностная трансформация в цифровую эпоху". Об этом сообщила в среду пресс-служба банка.

"Сбербанк в рамках Всемирного экономического форума проведет деловой завтрак на тему "Личностная трансформация в цифровую эпоху". Модератором мероприятия выступит президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф", - сообщила пресс-служба.

На деловом завтраке пойдет речь об изменении образа жизни и профессиональных стратегий по мере наступления четвертой промышленной революции, сообщают в Сбербанке. "Помимо прочего, нам постоянно приходится адаптироваться к новым тенденциям на рынке труда, справляться с непрерывно увеличивающимся потоком информации, анализировать риски и возможности, которые несут в себе новые технологии, и приспосабливаться к утрате приватности. Такая трансформация неизбежно ведет к росту неравенства и разобщенности, поскольку не каждый способен достаточно быстро освоиться в новых реалиях", - говорится в сообщении.

"Как осуществить успешную личностную трансформацию? Что нужно сделать, чтобы возможности, создаваемые цифровыми технологиями, способствовали всеобщему благополучию и счастью вместо того, чтобы усиливать стресс, отчуждение и взаимную враждебность? Какова роль бизнес-лидеров, правительственных и общественных организаций, местных сообществ в этом процессе? Эти и многие другие вопросы будут обсуждаться на деловом завтраке Сбербанка", - рассказала пресс-служба.

По информации Сбербанка, деловой завтрак можно будет увидеть с помощью прямой видеотрансляции на русском и английском языках, которая начнется в четверг в 9:30 по московскому времени.

Давосский форум - ежегодная встреча представителей политической и деловой элиты в курортном швейцарском городе Давос, которую проводит Всемирный экономический форум. С 1980-х годов мероприятие имеет статус одного из главных международных событий года. Помимо политиков и бизнесменов, в дискуссиях участвуют представители общественных организаций, научных кругов, деятели культуры и руководители СМИ.

Теги
Греф, Герман ОскаровичЭкономический форум в Давосе – 2020
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