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Бизнес ФРГ выразил надежду на сотрудничество с новым правительством РФ и снятие санкций

В заявлении председателя Восточного комитета немецкой экономики указывается, что новый премьер-министр России Михаил Мишустин является опытным экспертом в области экономики, за которым во время деятельности в ФНС закрепилась слава реформатора и эффективного менеджера

БЕРЛИН, 22 января. /ТАСС/. Новый премьер-министр РФ Михаил Мишустин является опытным экспертом в области экономики; немецкий бизнес надеется на то, что его кабинету удастся улучшить инвестиционный климат в стране и убрать существующие бюрократические барьеры. Об этом говорится в обнародованном в среду заявлении председателя Восточного комитета немецкой экономики (ВКНЭ, OAOEV) Оливера Хермеса.

"Формирование нового правительства, очевидно, должно ускорить экономический рост в России", - отметил он. "Новый премьер-министр Михаил Мишустин является опытным экспертом в области экономики и информационных технологий, за которым во время деятельности в Федеральной налоговой службе закрепилась слава реформатора и эффективного менеджера. На него возложена ответственность за улучшение экономического и инвестиционного климата, к чему призвал президент [Владимир] Путин на прошлой неделе", - подчеркнул Хермес.

Он отметил, что Мишустин пообещал избавить компании от излишнего бюрократического регулирования. "Бюрократические процессы и государственное влияние в экономике представляют собой самые серьезные вызовы для частных инвестиций в России", - считают в OAOEV. В организации подчеркнули, что проводимая в последние годы Москвой финансовая политика привела к тому, что "госказна в России хорошо наполнена для того, чтобы профинансировать заявленное президентом и премьером инвестиционное наступление".

"Важным элементом ускорения темпов экономического роста было бы также преодоление взаимных санкций", - считает Хермес. Он выразил надежду на сближение между Россией и Украиной и запуск процесса разрядки в отношениях Москвы и ЕС.

Председатель OAOEV высказал мнение, что "новый кабинет министров (РФ) является смесью преемственности и перемен". Он указал на то, что в новом правительстве свои посты сохранили глава Минпромторга Денис Мантуров и министр энергетики РФ Александр Новак - "важные партнеры по переговорам для германской экономики". Хермес также назвал "ключевой фигурой" для компаний ФРГ в новом кабинете министров РФ первого вице-премьера Андрея Белоусова. "Его назначение подчеркивает намерение придать новый импульс развитию экономики России", - считает глава OAOEV.

О OAOEV

Созданный в октябре 1952 года, ВКНЭ представляет интересы германской экономики в государствах Центральной, Восточной Европы и Центральной Азии. Комитет со штаб-квартирой в Берлине объединял более 200 предприятий, прежде всего среднего бизнеса, а также крупные промышленные союзы.

23 марта 2018 года в Берлине члены "Восточного комитета германской экономики" и другой организации - "Восточноевропейского объединения германской экономики" - единогласно проголосовали за слияние в одну региональную инициативу под общим названием "Восточный комитет германской экономики" (Ost-Ausschuss - Osteuropaverein der Deutschen Wirtschaft e.V., OAOEV).

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМантуров, Денис ВалентиновичМишустин, Михаил ВладимировичНовак, Александр ВалентиновичГерманияРоссия
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