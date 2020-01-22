{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Ленинградская область намерена подписать на инвестфоруме в Сочи контракты на 170 млрд руб.

Планируется подписать соглашения о строительстве завода по производству метанола и создании высокотехнологичного многофункционального медицинского комплекса с блоком ядерной медицины и лучевой терапии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 января. /ТАСС/. Правительство Ленинградской области планирует подписать инвестиционные соглашения на общую сумму 170 млрд рублей на Российском инвестиционном форуме, который пройдет в Сочи с 12 по 14 февраля 2020 года.

"Планируемая совокупная стоимость соглашений, которые будут подписаны на Российском инвестиционном форуме 12-14 февраля 2020 года, составит 170 млрд рублей", - сообщили в среду ТАСС в пресс-службе областного правительства.

В частности, к подписанию планируются соглашения о строительстве завода по производству метанола в порту Высоцк с компанией "Газ синтез" и создании высокотехнологичного многофункционального медицинского комплекса с блоком ядерной медицины и лучевой терапии в районе деревни Юкки Всеволожского района.

Также на форуме будут анонсированы новые проекты по строительству завода по переработке масла, конного центра, предприятий по производству полиэтилена, лакокрасочных материалов, пищевых ингредиентов, переработке овощей и молока.

Дискуссии в рамках программы Российского инвестиционного форума сосредоточатся на трех направлениях - "Инвестиции в регионы: цели, задачи, инструменты", "Цифровая трансформация экономики. Практические результаты" и "Человеческий капитал - основа для будущего лидерства". Организатором форума выступает фонд "Росконгресс".

Теги
РоссияКраснодарский край
Реклама на ТАСС
Экономический форум в Давосе – 2020
Зеленский назвал Украину недолюбленной инвесторами
По словам украинского лидера, не инвестировать в Украину - это "стать Джорджем Беллом, который отказался купить Google"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС