Ленинградская область намерена подписать на инвестфоруме в Сочи контракты на 170 млрд руб.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 января. /ТАСС/. Правительство Ленинградской области планирует подписать инвестиционные соглашения на общую сумму 170 млрд рублей на Российском инвестиционном форуме, который пройдет в Сочи с 12 по 14 февраля 2020 года.

"Планируемая совокупная стоимость соглашений, которые будут подписаны на Российском инвестиционном форуме 12-14 февраля 2020 года, составит 170 млрд рублей", - сообщили в среду ТАСС в пресс-службе областного правительства.

В частности, к подписанию планируются соглашения о строительстве завода по производству метанола в порту Высоцк с компанией "Газ синтез" и создании высокотехнологичного многофункционального медицинского комплекса с блоком ядерной медицины и лучевой терапии в районе деревни Юкки Всеволожского района.

Также на форуме будут анонсированы новые проекты по строительству завода по переработке масла, конного центра, предприятий по производству полиэтилена, лакокрасочных материалов, пищевых ингредиентов, переработке овощей и молока.

Дискуссии в рамках программы Российского инвестиционного форума сосредоточатся на трех направлениях - "Инвестиции в регионы: цели, задачи, инструменты", "Цифровая трансформация экономики. Практические результаты" и "Человеческий капитал - основа для будущего лидерства". Организатором форума выступает фонд "Росконгресс".