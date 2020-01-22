Путин: нужно задуматься о внедрении отраслевой системы оплаты труда во всей соцсфере

СОЧИ, 22 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что сегодня необходимо задуматься о внедрении отраслевой оплаты труда во всей социальной сфере. Об этом он заявил в среду на встрече со студентами в Сочи.

"Сейчас скажу очень аккуратно, чтобы не пугать Татьяну Алексеевну [Голикову]: нужно думать о том, как во всей социальной сфере постепенно внедрять отраслевую систему оплаты труда, то есть укреплять там составляющую, связанную с окладом, так чтобы выплаты компенсационные и стимулирующие не терять. Хотя структура заработной платы в сфере образования отличается от, скажем, медицины, потому что нет ночных дежурств, нет вызова к пациентам, но все равно общие принципы надо внедрят будет, аккуратно, но мы будем это делать", - сказал Путин.