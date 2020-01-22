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Китайская вирусная пневмония

В Goldman Sachs прогнозируют падение цен на нефть на $3 из-за распространения коронавируса

По данным экспертов, потенциальное влияние для глобального нефтяного рынка может составить в среднем 260 тыс. баррелей в сутки
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ТАСС, 22 января. Распространение нового коронавируса может повлечь за собой падение спроса на нефть и снижение цен примерно на $3 за баррель, сообщает Reuters со ссылкой на материалы Goldman Sachs.

Первые случаи заражения коронавирусом 2019-nCoV зафиксированы в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. В Китае число погибших от пневмонии, вызванной 2019-nCoV, уже увеличилось до 17 человек. Зафиксированы случаи заражения за пределами Китая: в Таиланде, Японии и Республике Корея.

По данным экспертов, потенциальное влияние для глобального нефтяного рынка может составить в среднем 260 тыс. баррелей в сутки. Только на фоне сокращения потребления авиатоплива спрос на нефть может упасть на 170 тыс. баррелей в сутки.

Теги
Китайская вирусная пневмония
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