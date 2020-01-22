Аккумуляторы Tesla Powerpack установят в рамках перехода на "чистую" энергию в Австралии

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Австралийская энергетическая компания Infigen Energy приступила к финальному этапу испытаний системы умных аккумуляторов Tesla Powerpack общей мощностью 278,5 МВт. Подключение системы к ветряной электростанции позволит компании повысить уровень надежности энергоснабжения и снизить количество вредных выбросов в регионе, сообщил ресурс PRNewswire.

В настоящее время ветряная электростанция у озера Бонни, принадлежащая Infigen Energy, уже вырабатывает достаточно электроэнергии для обеспечения 110 тыс. клиентов, или около 14% населения Южной Австралии - штата с самым высоким уровнем производства альтернативной энергии в стране. Ожидается, что после завершения испытаний подключенная к электростанции система батарей Tesla Powerpack позволит увеличить этот показатель за счет хранения 52 МВт ч электроэнергии для использования в периоды пиковых нагрузок.

Умные батареи Tesla Powerpack отличаются способностью мгновенного реагирования и адаптации сетевой нагрузки в зависимости от спроса и предложения в сети, что позволяет оптимизировать ценообразование и минимизировать риск сетевых сбоев.

"Участие Tesla в проектах по возобновляемой энергетике в Южной Австралии - важный шаг к достижению цели по полному переходу на использование энергии из альтернативных источников к 2030 году", - отметил министр энергетики и горной промышленности Южной Австралии Дэн ван Холст Пеллекан.