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Объем ввоза в Россию санкционной продукции сократился с 2015 года в пять раз

По данным Федеральной таможенной службы, сейчас он составляет до 4 тыс. тонн
Руководитель ФТС России Владимир Булавин Кирилл Кухмарь/ТАСС
Описание
Руководитель ФТС России Владимир Булавин
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Объем ввоза в РФ санкционной продукции сократился с 20 тыс. тонн в 2015 году до 4 тыс. тонн в 2019 году. Об этом в интервью "Российской газете" сообщил руководитель Федеральной таможенной службы (ФТС) России Владимир Булавин.

"В последние годы мы отмечаем снижение объемов ввоза в страну откровенно санкционной продукции - то есть продукции, при исследовании которой таможенник на месте или эксперт в лаборатории однозначно могут сказать, что это "санкционка", - отметил Булавин.

По его словам, в 2015 году было выявлено порядка 20 тыс. тонн таких товаров, а в 2019 году лишь около 4 тыс. тонн. "Объективно объемы уменьшились с учетом налаженного противодействия попыткам ввоза. Однако при этом наблюдается рост товаров вообще без документов или опознавательных знаков и наклеек. Такую продукцию, если выявляем, мы отправляем обратно в сопредельные государства", - добавил Булавин.

Он подчеркнул, что со временем у ФТС накопилась информация, по каким основным трассам перевозят санкционные товары, и на каких базах они хранятся.

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