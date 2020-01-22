Товарооборот между РФ и Израилем в 2019 году превысил $5 млрд

ИЕРУСАЛИМ, 22 января. /ТАСС/. Объем товарооборота между Россией и Израилем по итогам 2019 года превысил $5 млрд, второй год подряд этот показатель превышает докризисную статистику. Об этом сообщил в среду сопредседатель российско-израильской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Зеэв Элькин, который является министром по делам Иерусалима, по вопросам защиты окружающей среды и культурного наследия Израиля.

"Наш товарооборот, по крайней мере, по израильской системе подсчета, и в 2018 году, и в 2019 году перешел $5 млрд. И если много лет мы были чуть ниже $4 млрд и никак не могли вернуться на докризисный показатель в $4 млрд, то в последние два года мы не только туда вернулись, а перешагнули его", - сказал Элькин, выступая на бизнес-диалоге "Россия-Израиль" в Иерусалиме.

Элькин отметил, что в преддверии визита президента РФ Владимира Путина в Израиль состоялась рабочая встреча в рамках работы смешанной российско-израильской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

"Мы поставили перед собой задачу, которая, я надеюсь, будет одобрена и руководителями стран на завтрашней встрече, в рамках этого года завершить работу над договором о зоне свободной торговли между Израилем и Евразийским экономическим союзом. Представители делового сообщества, которые здесь [находятся], понимают, что этот договор может дать очень серьезный толчок развитию российско-израильских экономических связей и вывести нас на новый уровень", - сказал он.

Заместитель министра экономического развития РФ Азер Муталим оглы Талыбов в ходе общения с журналистами отметил, что на встрече в среду обсуждался также вопрос создания зеленого коридора, который позволит "оперативным образом решать вопросы, возникающие при пересечении товаров через границу, это соответствующая оптимизация процедур, ускорение этих процедур".

Переговоры с израильской стороной он оценил как "очень успешные", а деловой форум, по его словам, "подтвердил интерес израильской стороны к продвижению и предложению новых технологий по направлениям: медицина, телеком, связь" и другим. "Мы наметили большой план работы на будущее, но уже на этом этапе можно констатировать, что мы достаточно эффективно продвинулись вперед", - резюмировал он.

Проекты с большой добавленной стоимостью

Заместитель министра энергетики РФ Антон Инюцын по завершении бизнес-диалога сказал журналистам, что около половины товарооборота между РФ и Израилем приходится на энергетический сектор.

"Поэтому мы сегодня обсуждали возможность реализации совместных проектов с большей добавленной стоимостью, и такие направления... Это прежде всего привлечение российских компаний к газификации промышленных объектов на территории Израиля, это возможность в расширении инфраструктуры для использования природного газа как моторного топлива на территории Израиля, а также наш накопленный опыт компании "Россети" для внедрения и реализации проектов по цифровизации электрических сетей", - сказал он.

Также замминистра добавил, что Израиль заинтересован в геологоразведке, и стороны "обсуждали возможность привлечения российских компаний к геологоразведочным работам на ближайшую перспективу".

Диалог с Петербургом

В работе российско-израильского бизнес-форума также приняли участие представители официальной делегации Санкт-Петербурга. Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил заинтересованность города в привлечении израильских инвестиций, в создании совместных предприятий. Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров также призвал израильских бизнесменов активно развивать взаимовыгодные связи с петербургскими компаниями, особенно в области высокотехнологичной промышленности.

"Мы заинтересованы именно в таких научных исследованиях, которые продвигали бы производство и создавали новые рабочие места. У нас хорошие отношения в IT, медицине, фармацевтике, управлении городским транспортом, строительстве и по ряду других направлений", - сказал Беглов журналистам после встречи с представителями деловых кругов Израиля.

Председатель Израильско-российского делового совета Теймураз Хихинашвили сказал журналистам, что в конце 2019 года организацией было подписано соглашение с администрацией Санкт-Петербурга о взаимном сотрудничестве. "Сегодняшний форум - продолжение этого диалога", - резюмировал он.