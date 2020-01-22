{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Товарооборот между РФ и Израилем в 2019 году превысил $5 млрд

Сопредседатель российско-израильской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Зеэв Элькин отметил, что второй год подряд этот показатель превышает докризисную статистику

ИЕРУСАЛИМ, 22 января. /ТАСС/. Объем товарооборота между Россией и Израилем по итогам 2019 года превысил $5 млрд, второй год подряд этот показатель превышает докризисную статистику. Об этом сообщил в среду сопредседатель российско-израильской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Зеэв Элькин, который является министром по делам Иерусалима, по вопросам защиты окружающей среды и культурного наследия Израиля.

"Наш товарооборот, по крайней мере, по израильской системе подсчета, и в 2018 году, и в 2019 году перешел $5 млрд. И если много лет мы были чуть ниже $4 млрд и никак не могли вернуться на докризисный показатель в $4 млрд, то в последние два года мы не только туда вернулись, а перешагнули его", - сказал Элькин, выступая на бизнес-диалоге "Россия-Израиль" в Иерусалиме.

Элькин отметил, что в преддверии визита президента РФ Владимира Путина в Израиль состоялась рабочая встреча в рамках работы смешанной российско-израильской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

"Мы поставили перед собой задачу, которая, я надеюсь, будет одобрена и руководителями стран на завтрашней встрече, в рамках этого года завершить работу над договором о зоне свободной торговли между Израилем и Евразийским экономическим союзом. Представители делового сообщества, которые здесь [находятся], понимают, что этот договор может дать очень серьезный толчок развитию российско-израильских экономических связей и вывести нас на новый уровень", - сказал он.

Заместитель министра экономического развития РФ Азер Муталим оглы Талыбов в ходе общения с журналистами отметил, что на встрече в среду обсуждался также вопрос создания зеленого коридора, который позволит "оперативным образом решать вопросы, возникающие при пересечении товаров через границу, это соответствующая оптимизация процедур, ускорение этих процедур".

Переговоры с израильской стороной он оценил как "очень успешные", а деловой форум, по его словам, "подтвердил интерес израильской стороны к продвижению и предложению новых технологий по направлениям: медицина, телеком, связь" и другим. "Мы наметили большой план работы на будущее, но уже на этом этапе можно констатировать, что мы достаточно эффективно продвинулись вперед", - резюмировал он.

Проекты с большой добавленной стоимостью

Заместитель министра энергетики РФ Антон Инюцын по завершении бизнес-диалога сказал журналистам, что около половины товарооборота между РФ и Израилем приходится на энергетический сектор.

"Поэтому мы сегодня обсуждали возможность реализации совместных проектов с большей добавленной стоимостью, и такие направления... Это прежде всего привлечение российских компаний к газификации промышленных объектов на территории Израиля, это возможность в расширении инфраструктуры для использования природного газа как моторного топлива на территории Израиля, а также наш накопленный опыт компании "Россети" для внедрения и реализации проектов по цифровизации электрических сетей", - сказал он.

Также замминистра добавил, что Израиль заинтересован в геологоразведке, и стороны "обсуждали возможность привлечения российских компаний к геологоразведочным работам на ближайшую перспективу".

Диалог с Петербургом

В работе российско-израильского бизнес-форума также приняли участие представители официальной делегации Санкт-Петербурга. Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил заинтересованность города в привлечении израильских инвестиций, в создании совместных предприятий. Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров также призвал израильских бизнесменов активно развивать взаимовыгодные связи с петербургскими компаниями, особенно в области высокотехнологичной промышленности.

"Мы заинтересованы именно в таких научных исследованиях, которые продвигали бы производство и создавали новые рабочие места. У нас хорошие отношения в IT, медицине, фармацевтике, управлении городским транспортом, строительстве и по ряду других направлений", - сказал Беглов журналистам после встречи с представителями деловых кругов Израиля.

Председатель Израильско-российского делового совета Теймураз Хихинашвили сказал журналистам, что в конце 2019 года организацией было подписано соглашение с администрацией Санкт-Петербурга о взаимном сотрудничестве. "Сегодняшний форум - продолжение этого диалога", - резюмировал он.

Теги
РоссияИзраиль
Реклама на ТАСС
Запрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX
В Boeing заявили, что у самолетов 737 MAX не выявлено новых технических проблем
Компания рассчитывает на возобновление эксплуатации самолетов этой серии к середине 2020 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС