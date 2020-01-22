Сбербанк вновь стал самым дорогим брендом России по версии Brand Finance

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Консалтинговая компания Brand Finance в очередной раз признала бренд Сбербанка самым дорогим в России, следует из ежегодного рейтинга Brand Finance Global 500.

Brand Finance оценила бренд Сбербанка в $13,233 млрд, что на $870 млн превышает прошлогоднюю оценку.

Кроме того, бренд Сбербанка признан четвертым "сильнейшим" брендом мира.

По итогам года Сбербанк занял 139-е место среди самых дорогих мировых брендов. Годом ранее кредитная организация находилась на 141-м месте.

Также Сбербанк был признан Brand Finance банковским брендом в категории AAA+.

На втором месте среди российских компаний находится "Газпром". За прошедший год он опустился на 261 позицию среди наиболее дорогих мировых брендов с 240 позиции.

В рейтинг также вошел бренд "Лукойла", который занял 351-е место против 356-го годом ранее.

Тройка самых дорогих брендов мира осталась неизменной: ее возглавляет Amazon (стоимость бренда оценивается в $220,79 млрд), на второе место поднялся Google ($159,72 млрд), а Apple ($140,52 млрд) опустился на третью строчку.

На четвертом месте рейтинга осталась компания Microsoft, чей бренд оценили в $117,07 млрд, а пятерку лидеров замыкает Samsung, бренд которого оценивается в $94,49 млрд.