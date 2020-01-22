CNBC: глава Boeing намерен возобновить сборку 737 MAX до сертификации этих самолетов

Чем крушение лайнера 737 MAX 8 обернулось для Boeing

Две катастрофы за полгода.

Две катастрофы за полгода. Чем крушение лайнера 737 MAX 8 обернулось для Boeing

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НЬЮ-ЙОРК, 22 января. /ТАСС/. Новый генеральный директор корпорации Boeing Дэвид Кэлхун хочет снова запустить производство самолетов Boeing 737 MAX до того, как авиарегулятор США выдаст сертификат на полеты авиалайнеров этой серии. Об этом сообщил в среду телеканал CNBC.

Как информировала ранее телекомпания CNN, сборка 737 MAX была приостановлена 20 января.

Boeing, несмотря на прекращение эксплуатации, продолжала собирать эти самолеты, но более низким темпом.

На предприятиях компании в штатах Вашингтон и Техас скопилось около 400 простаивающих 737 MAX.