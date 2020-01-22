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Запрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX

CNBC: глава Boeing намерен возобновить сборку 737 MAX до сертификации этих самолетов

Она была приостановлена 20 января
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НЬЮ-ЙОРК, 22 января. /ТАСС/. Новый генеральный директор корпорации Boeing Дэвид Кэлхун хочет снова запустить производство самолетов Boeing 737 MAX до того, как авиарегулятор США выдаст сертификат на полеты авиалайнеров этой серии. Об этом сообщил в среду телеканал CNBC.

Как информировала ранее телекомпания CNN, сборка 737 MAX была приостановлена 20 января.

Boeing, несмотря на прекращение эксплуатации, продолжала собирать эти самолеты, но более низким темпом.

На предприятиях компании в штатах Вашингтон и Техас скопилось около 400 простаивающих 737 MAX.

Теги
СШАЗапрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX
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