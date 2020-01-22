Президент Татарстана в Давосе обсудил с главой Total перспективы сотрудничества

КАЗАНЬ, 22 января. /ТАСС/. Президент Татарстана Рустам Минниханов и генеральный директор французской энергетической компании Total Патрик Пуянне на встрече в рамках Всемирного экономического форума в Давосе обсудили варианты сотрудничества в сфере альтернативной энергетики и обмена опытом при подготовке кадров, сообщила в среду пресс-служба главы республики.

"Рустам Минниханов отметил, что сегодня Total активно развивает сегмент альтернативной энергетики, инвестируя в производство аккумуляторов и иные решения по хранению энергии. Татарстан также заинтересован в развитии данных технологий и готов предложить необходимые условия для локализации производства на территории республики. Еще одним важным направлением сотрудничества, по словам президента Татарстана, является подготовка кадров для нефтегазовой отрасли. Рустам Минниханов и Патрик Пуянне обсудили механизм обмена опытом, в том числе по работе с молодыми специалистами", - говорится в сообщении.

Минниханов и Пуянне также обсудили варианты сотрудничества в вопросах снижения выбросов парниковых газов, которые производит нефтегазовая отрасль. Речь шла о проведении совместных исследований и испытании новых решений, в том числе на площадках Татарстана.

Total - один из мировых лидеров в области добычи и переработки нефти. Компания ведет собственные научные исследования, осуществляет деятельность от добычи и переработки нефти до производства готовой продукции.

Давосский форум - ежегодная встреча представителей мировой политической и деловой элиты. С 1980-х годов мероприятие имеет статус одного из главных международных событий года. Помимо политиков и бизнесменов, в дискуссиях на форуме участвуют представители общественных организаций, научных кругов, деятели культуры и руководители СМИ.