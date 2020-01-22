ФАС предложила перечень программ для предустановки в продаваемую в РФ электронику

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России определилась с примерным перечнем программ для предустановки в смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV. Об этом говорится в сообщении ведомства.

22 января в ФАС прошло заседание рабочей группы при экспертном совете по информационным технологиям, на котором обсуждалась концепция проекта, направленного на реализацию закона о предустановке российского программного обеспечения в гаджеты. В совещании приняли участие представители ФАС, Роспотребнадзора, операторов связи, различных ассоциаций, а также компаний-производителей и разработчиков ПО.

"На смартфонах и планшетах могут быть предустановлены антивирусные программы, навигаторы, поисковики, программы доступа к госуслугам и платежные системы. Аналогичные программы, за исключением платежной системы, будут установлены и на планшетах. На планшетах, компьютерах и Smart ТV должна быть обеспечена возможность установки программ аудиовизуального сервиса, а также просмотра программ I и II мультиплекса", - сказал заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин, чьи слова приводятся в сообщении.

Так, ФАС предложила, чтобы с 1 июля 2020 года предустановка была обязательной для смартфонов, с 1 июля 2021 года - для планшетов, с 1 июля 2022 года - для компьютеров, с 1 июля 2023 года - для Smart ТV. При этом, отметил Голомолзин, некоторые участники заседания предложили в отношении отдельных ПО перенести сроки на более ранний период.

"Устанавливаться будет широко используемое отечественное ПО, имеющее социальную значимость, обеспечивающее требования безопасности оборудования и защиты данных потребителей. Предустановка ПО будет осуществляться в гражданско-правовом порядке с соблюдением требований антимонопольного законодательства. Условия установки отечественного ПО должно быть не менее благоприятным, чем ПО такого же класса иных разработчиков. Тем самым обеспечиваются равные условия конкуренции, а потребители получают возможность выбора", - добавил Голомолзин.

Ожидается, что на основе окончательного текста концепции, который еще предстоит доработать с учетом мнений заинтересованных сторон, до конца января будет подготовлен и разослан участникам рабочей группы сам проект постановления. Его внесение в правительство РФ намечено на март 2020 года, уточнили в ФАС.