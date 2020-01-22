Украина объявила о выпуске еврооблигаций на €1,25 млрд

КИЕВ, 22 января. /ТАСС/. Украина объявила о выпуске новых 10-летних еврооблигаций на €1,25 млрд, на которые будут начисляться проценты по ставке 4,375% годовых. Об этом сообщил в среду офис украинского президента.

"Украина привлекла €1,25 млрд. В размещении приняли участие более 350 фондов. На пике заявок спрос со стороны инвесторов превысил предложение почти в семь раз", - сказано в сообщении.

Офис президента отмечает, что процентная ставка 4,375% годовых - "самая низкая процентная ставка на еврооблигации, что является бесспорным результатом сложных структурных реформ, которые состоялись по инициативе президента Украины, кабинета министров и Министерства финансов в частности". В сообщении отмечается, что присутствие Украины на международном рынке капиталов, а также уровень торговли еврооблигациями "служит индикатором кредитоспособности Украины и означает, что инвесторы доверяют и готовы финансово поддерживать государство".

Привлеченные средства будут направлены на финансирование государственного бюджета, отмечается в сообщении.