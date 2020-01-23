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Промсвязьбанк намерен до конца года выдать в ДФО льготную ипотеку на 1 млрд рублей

Старт программы в регионах Дальнего Востока планируется в феврале 2020 года
Описание
© Михаил Терещенко/ТАСС, архив

ТАСС, 23 января. Промсвязьбанк (ПСБ) рассчитывает, что объем кредитования в рамках программы льготной дальневосточной ипотеки составит порядка 1 млрд рублей до конца 2020 года. Об этом сообщила ТАСС руководитель центра разработки ипотечных продуктов банка Марина Заботина.

О введении льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока заявил президент РФ Владимир Путин в сентябре 2019 года на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Программа позволяет молодым семьям и участникам программы "Дальневосточный гектар" получить кредит размером не более 6 млн рублей по ставке 2 % годовых на срок до 20 лет. Мера нужна для того, чтобы привлечь молодежь на Дальний Восток, где наблюдается сложная ситуация с молодыми и квалифицированными кадрами.

"ПСБ входит в число банков-участников государственной программы "Дальневосточная ипотека". Рассчитываем, что до конца 2020 года по России банк выдаст в рамках этой программы кредиты на сумму не менее 1 млрд рублей", - рассказала Заботина.

Она уточнила, что старт программы в регионах Дальнего Востока планируется в феврале 2020 года.

Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост премьер-министра РФ, 9 декабря 2019 года сообщил, что подписал программу льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока. На территории каждого региона Дальнего Востока представлено как минимум три банка, готовых принять заявки на ипотеку под 2 %. За счет программы предполагается выдать около 147 тыс. кредитов на общую сумму до 450 млрд рублей. Получить такой кредит можно будет однократно.

Теги
РоссияДальний Восток
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