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Дело в отношении экс-главы Nissan и Renault

В Renault заявили, что побег Карлоса Гона не повлияет на будущее альянса с Nissan

Глава совета директоров компании Жан-Доминик Сенар также опроверг слухи о желании японского автопроизводителя покинуть объединение
Председатель совета директоров Renault Жан-Доминик Сенар. AP Photo/Christophe Ena
Описание
Председатель совета директоров Renault Жан-Доминик Сенар.
© AP Photo/Christophe Ena

ТОКИО, 23 января. /ТАСС/. Побег бывшего руководителя франко-японского автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона из Японии, где он был отпущен под залог и находился под домашним арестом, не повлияет на будущее трехстороннее сотрудничество компаний. Об этом в опубликованном в четверг интервью телеканалу NHK заявил председатель совета директоров Renault Жан-Доминик Сенар.

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"Я удивлен его бегством, но это всего лишь событие в СМИ. Это не имеет никакого отношения к будущему трехстороннего альянса", - сказал он.

Сенар также опроверг слухи о желании Nissan покинуть это объединение. "Nissan очень укрепился благодаря новой структуре управления. Я являюсь сопредседателем совета директоров, и руководство соглашается с тем, что трехсторонний союз важен", - добавил председатель совета директоров Renault.

13 января газета Financial Times опубликовала статью, в которой сообщила, что руководство Nissan ускорило разработку плана по разрыву альянса с французским концерном Renault на фоне скандала с бывшим главой альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлосом Гоном. По информации газеты, план включал в себя полный разрыв между компаниями в технической и производственной областях, а также перестановки в правлении Nissan. Кроме того, утверждалось, что побег Карлоса Гона в Ливан не был причиной, но лишь способствовал увеличению уже существовавшей напряженности между членами объединения.

Теги
ЯпонияФранцияДело в отношении экс-главы Nissan и Renault
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