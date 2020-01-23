"Известия": табачная продукция может подорожать на 25%

Отмечается, что в первую очередь на вероятное повышение цен повлияет массовая маркировка табачной продукции, которая стала обязательной с 1 марта 2019 года. Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска. Такие требования влекут затраты для бизнеса, которые сказываются и на конечной цене товара. Кроме того, Минпромторг намерен 1 апреля 2020 года запретить выдачу спецмарок для табачных компаний, не зарегистрированных в системе цифровой маркировки.

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Цены на табачную продукцию и электронные сигареты могут вырасти на 20-25% в 2020 году. Об этом в четверг пишет газета "Известия" со ссылкой на прогноз Аналитического центра при правительстве РФ.

"По нашему мнению, именно маркировка наиболее существенно влияет на рост цен. Эта мера призвана снизить долю контрафактного товара на рынке, однако пока удельный вес нелегальных табачных изделий растет. По данным аналитического агентства Nielsen по итогам января-сентября 2019-го, доля контрафакта и контрабанды достигла 15,6% - это на 7,2 п. п. больше, чем в аналогичный период предыдущего года", - рассказала изданию замглавы управления макроэкономических исследований Аналитического центра при правительстве Виктория Павлюшина.

Кроме того, с 1 января в России повысилась ставка акциза на сигареты и другие табачные изделия. Так, с 2020 года ставка для сигарет поднята на 4% до 1 тыс. 966 рублей за 1 тыс. штук + 14,5% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 2 тыс. 671 рублей за 1 тыс. штук. Также увеличились акцизы на сигары, нагревательный табак, на электронные системы доставки никотина и другие изделия.

Также, согласно прогнозам Аналитического центра, стоимость сигарет может увеличится из-за инвестиций компаний в другие производственные процессы, в частности, связанные с повышением требований к качеству продукции и ее сертификации, пишет газета.

22 ноября 2019 года правительство утвердило антитабачную концепцию Минздрава РФ до 2035 года, которая распространяется не только на сигареты, но также и на вейпы и системы нагревания табака. Концепция предусматривает снижение числа курильщиков среди взрослого населения к 2035 году до 21%. Минздрав России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти в течение шести месяцев должен разработать план реализации концепции и внести его в правительство.