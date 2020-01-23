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Китайская вирусная пневмония

Падение котировок акций отмечено в Гонконге на фоне распространения нового вируса

Потери несут держатели активов, связанных с транспортом, торговлей, недвижимостью, игорным бизнесом в Макао

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 23 января. /ТАСС/. Торги на Гонконгской фондовой бирже в четверг открылись снижением котировок на фоне распространения в Китае коронавируса нового типа. Индекс Hang Seng в момент начала операций сократился на 231 пункт (0,82%) - до значения 28109, свидетельствуют данные этой площадки.

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Отрицательной динамикой охвачены 48 из 50 ключевых "голубых фишек", входящих в структуру индекса. Потери несут держатели активов, связанных с транспортом, торговлей, недвижимостью, игорным бизнесом в Макао. На 2,26% подешевели ценные бумаги оператора сети казино Sands China.

Пессимизм на рынок привнесло распространение в регионе коронавируса нового типа, которое грозит усугубиться в дни массовых поездок населения во время празднования Нового года по лунному календарю. За последние сутки один завозной случай новой "уханьской" пневмонии был подтвержден в Макао и два - в Гонконге. В общей сложности число больных нового вида инфекцией в Китае превысило 570 человек, 17 пациентов скончались.

По мнению аналитиков из компании Citic Securities, в случае дальнейшего ухудшения эпидемиологической ситуации это может оказать воздействие на секторы гостиничного бизнеса, общепита, туризма, образования и торговли. Напротив, может наметиться спрос на акции, связанные с электронной коммерцией и доставкой еды.

В отрицательной зоне также проходят утренние торги на фондовых площадках материкового Китая.

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КитайКитайская вирусная пневмония
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